Condenado se nega à voltar à prisão e reage

Conflito ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com vasta ficha criminal reagiu à uma abordagem policial e acabou morrendo neste domingo (22), na cidade de Porto Grande, a 100 km da capital, Macapá.

O confronto entre Roberto Moraes Maia, o Cacareco, e policiais militares do 7º Batalhão ocorreu por volta de 12h40, no Bairro do Aeroporto.

Segundo a PM, uma denúncia anônima de tráfico de drogas e porte de arma levou os militares até o local. Segundo a informação, o morador de uma casa Lilás, na rua Leandro e Leonardo estaria vendendo entorpecentes e andando pela vizinhança com uma arma em punho.

Quando os policiais chegaram ao local, Cacareco correu para dentro da casa, já atirando. Os militares reagiram e acertaram o suspeito, que morreu no hospital do município, minutos depois de chegar.

De acordo com a PM, Cacareco estava com mandado de prisão em aberto, com condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.

Acompanhados por agentes da delegacia de porto Grande, peritos da Polícia Técnico-Científica (Politec) estiveram na cena do confronto para análises técnicas.