Crise energética: empresa diz que aguarda 3º transformador

LTME afirma que terceiro equipamento dará segurança ao processo de transmissão

A LMTE, uma das administradoras da antiga subestação da Isolux, informou nesta segunda-feira (30) que está em fase final de desmontagem o transformador que será trazido de Boa Vista (RR) para o parque da empresa, na BR-210, zona norte de Macapá. Será o terceiro equipamento em operação, o que deve criar uma margem de segurança no rebaixamento (transmissão) da energia do Linhão de Tucuruí.

A subestação está com dois transformadores em operação para atender a CEA. Um era o reserva, recuperado 4 dias após o apagão do dia 3 de novembro, e o segundo veio de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá.

“Informamos que os transformadores continuam operando sem intercorrências (falhas) e atendendo toda a carga demandada pela distribuidora (CEA). Essa operação se manteve sem interrupções também durante todo o final de semana”, disse a empresa em comunicado.

O transformador de Boa Vista, de acordo com a empresa, deverá iniciar sua jornada para Macapá ainda nesta semana. Não foi informada a previsão de chegada do equipamento, que é alugado, e pesa cerca de 200 toneladas. No início da crise, o Ministério das Minas e Energia chegou a dizer que a jornada até o Amapá (de balsa) duraria cerca de um mês.

“Com a chegada desse transformador, teremos ainda mais segurança e garantia de estabilidade em nosso sistema”, assegurou a LMTE.

A empresa tinha informado também que encaminhou a compra de dois novos transformadores para substituição definitiva dos que foram atingidos pelo incêndio. No entanto, não existem transformadores desse porte prontos no mercado. Eles são fabricados sob encomenda.

“A fábrica se comprometeu a agilizar ao máximo a produção e entrega dos equipamentos, com importação de peças por avião, horas extras e trabalho em feriados”.