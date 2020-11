Davi cobra providências; Bolsonaro deve vir ao Amapá

O chefe do Congresso Nacional convidou o presidente da República para ver de perto a situação em Macapá.

Compartilhamentos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode vir ao Amapá, a convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), para acompanhar os trabalhos de recuperação da subestação Macapá LMTE para restabelecer o fornecimento normalizado de energia após dois apagões. A calamidade já dura 17 dias.

Na tarde desta quinta-feira (19), Alcolumbre esteve reunido com o Bolsonaro e o convidou para ver de perto a situação no Amapá. A data não está confirmada, mas a expectativa é de que Bolsonaro desembarque em Macapá ainda neste sábado (21), segundo informou a Assessoria de Comunicação de Davi, que fez um relato sobre as dificuldades pelas quais passam os amapaenses.

“A situação do Amapá é dramática e as pessoas estão sofrendo. Expus ao presidente Bolsonaro a urgência de um auxílio extraordinário que possa recompor parte do prejuízo e dos estragos que a população vem amargando”, disse Davi.

Na sequência, em busca de solução para a crise energética e seus efeitos sobre a população do estado, Davi também esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Dele, Alcolumbre ouviu que há “ferramentas e saídas disponíveis” para ajudar o Amapá em decorrência da tragédia energética.

“A situação do Amapá é de calamidade. O estado vive uma tragédia, e é preciso uma ação do governo federal para mitigar os prejuízos da população. Há saídas e mecanismos para isso”, afirmou o ministro.