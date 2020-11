Davi comemora fim do apagão, mas faz séria advertência; veja o momento da religação

CRISE DO APAGÃO NO AMAPÁ

Segundo transformador é religado, mas presidente do Senado diz que podem haver oscilações e sistema tem que ser revisto em todo o país

Por SELES NAFES

Um dos principais interlocutores da força-tarefa que restabeleceu 100% da energia elétrica no Amapá, o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM), comemorou o retorno do fornecimento, ocorrido na madrugada desta terça-feira (24), mas manteve o pé no chão. Ele fez um sério alerta sobre o atual sistema elétrico do Amapá que, segundo ele, é muito parecido com o que funciona em muitos estados. E avisou que novos problemas poderão ocorrer.

A CEA e a Eletronorte confirmaram que foi um sucesso a energização do segundo transformador logo cedo, após 22 dias da crise que começou com o grande apagão do dia 3 de novembro. O blecaute durou 4 dias e deu lugar a um racionamento seguido de um novo apagão na semana passada.

O transformador ligado esta madrugada, que percorreu uma longa e demorada jornada de Laranjal do Jari, entrou em funcionamento às 4h34min depois de dois dias de testes e ajustes.

Para Davi, que acompanhou todo o processo, “o sistema energético do Amapá é falho e não é algo que se resolva num estalar de dedos”.

Baseado em relato dos técnicos que atuaram na crise, o senador afirma que o sistema não está livre de instabilidades, já que o problema energético é estrutural.

“O que o Amapá está passando qualquer Estado pode passar com esse sistema que precisa ser revisto em todo o Brasil. Mas podemos afirmar que a partir de hoje o Amapá está fora do racionamento”, ponderou.

“Quero aqui registrar o meu reconhecimento aos homens e mulheres que trabalharam nesse período extremamente difícil da história do Amapá: homens da Força Aérea, da Marinha, do Exército, Ministério das Minas e Energia, técnicos da Eletronorte, especialistas, engenheiros, eletricistas, cozinheiros, motoristas, trabalhadores da balsa, do parque térmico, da subestação. Todos trabalharam dia e noite para que o Amapá saísse dessa situação”, acrescentou.

Investigações

O senador disse que vai acompanhar as investigações para que os responsáveis sejam punidos com todos os rigores.

“(…) Os culpados terão que aparecer. Alguém deixou de fiscalizar, alguém falhou, alguém errou. Então, isso precisa ser investigado e exemplarmente punido”.