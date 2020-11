Davi pede a Bolsonaro parcela extra do auxílio emergencial no Amapá

O presidente do Senado revelou que fez o pedido no último fim de semana para compensar as famílias pela perda de alimentos

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou nesta quinta-feira (12) que solicitou que o governo federal prorrogue o auxílio emergencial, de forma extraordinária, para as famílias afetadas pelo apagão no Amapá.

Na justificativa, o senador lembra que 9 dias depois o Amapá ainda não teve restabelecido seu fornecimento em 100%, e que o sistema de rodízio também gera danos à economia.

O pedido ao presidente Jair Bolsonaro foi feito no último fim de semana, no sentido de os amapaenses terem direito a uma parcela extra do auxílio emergencial.

“A população precisa de ajuda e de respostas efetivas. Solicitei, há 5 dias, ao presidente Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes que o auxílio emergencial seja prorrogado no Amapá. A situação aqui é dramática. Os amapaenses perderam a comida de um mês, tudo estragou nas geladeiras. As pessoas estão sofrendo. É dever do Estado socorrê-las. Todo o auxílio, os R$ 300, foram perdidos, então é fundamental recompormos isso da melhor maneira possível. Externei tudo isso ao presidente da República e vamos estudar um mecanismo para recompor esse recurso, tecnicamente, e chegar o mais rápido possível a um entendimento jurídico para fazermos isso”, disse o presidente do Congresso.

No Amapá, o fornecimento de energia aos poucos vai sendo mais prolongado na maioria dos bairros da capital e interior. Na medida em que a transmissão melhora, a CEA mexe no sistema de rodízio, reduzindo os intervalos de atendimento.