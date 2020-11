Davi pede que PF investigue apagão, e liga políticos a atos de vandalismo; OUÇA

O presidente do Senado disse que populares vêm sendo manobrados por grupos políticos interessados no adiamento das eleições

Por SELES NAFES

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta quinta-feira (12) ao Portal SelesNafes.Com que solicitou à Polícia Federal que investigue as causas do apagão no Amapá. Ele se solidarizou com os protestos populares, lembrou que com mobilização conseguiu reduzir de 30 dias para 4 dias o início do restabelecimento da energia, mas disse acreditar na existência de uma forte ligação entre os atos de vandalismo e o interesse de candidatos a prefeito. Nas últimas semanas, pelo menos cinco deles vinham pedindo, publicamente. o adiamento das eleições. Ouça

Ontem (11) à noite, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendendo pedido do TRE do Amapá, decidiu adiar a eleição em Macapá por falta de segurança, em razão dos protestos e atos de vandalismo coordenados por facções criminosas. Não há data específica para o 1º turno em Macapá.