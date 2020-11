Diretor da Aneel será ouvido no Congresso sobre apagão no Amapá

Convocação foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede)

Logo mais, às 10h, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega, será ouvido no Senado sobre o apagão no Amapá. Será numa comissão mista do Congresso a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede).

O diretor será questionado sobre os motivos do incêndio na subestação da Isolux, no último dia 3 de novembro, sobre falta de um sistema reserva e providências para retomada do fornecimento integral, em definitivo.

“É importante também entender o contexto daqui do Amapá. Nós estávamos na crescente de uma segunda onda da pandemia. A pandemia passou a ser parceira indispensável do caos e da tragédia da falta de energia”, comentou Randolfe.

O Amapá completa hoje 14 dias de crise, sendo quatro dias sem energia e 10 dias de racionamento. A população enfrentou desabastecimento de água, falta de internet e sofreu longas filas para sacar dinheiro e abastecer veículos, além dos prejuízos com alimentos estragados em residência e perda de produtos no comércio.

Além disso, Macapá foi a única capital onde não houve eleição no último domingo (15). Por falta de energia e segurança, o pleito foi transferido para os dias 13 e 27 de dezembro.