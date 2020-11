Durante diversão em cachoeira, jovem ‘cansa’ e morre afogado

Tragédia ocorreu na orla do município de Ferreira Gomes, região centro-oeste do Amapá, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma diversão entre amigos terminou em tragédia neste domingo (22), em uma turística cachoeira do município de Ferreira Gomes, a 140 km da capital. O jovem Jesemiel de Araújo da Silva, 20 anos, morreu afogado durante um passeio com amigos.

De acordo com o capitão Izídio Júnior, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima desapareceu no Rio Araguari, por volta de 11h, quando brincava com dois amigos.

“A versão que chegou até o Bombeiro é de que eles estavam se divertindo na orla, mergulhando e nadando até certo ponto do rio e voltavam. Eram três jovens. Numa dessas idas, a vítima teria cansado e não estava conseguindo retornar até um ponto seguro. Os amigos tentaram ajudar, mas ele acabou afundando, infelizmente”, relatou o capitão.

As equipes do CBM iniciaram as buscas logo em seguida, mas encerrou assim que escureceu. Pela manhã, nesta segunda-feira, os trabalhos foram reiniciados e, por volta de 11h, a equipe de mergulhadores encontrou o corpo da vítima.

Jesemiel era morador do Bairro Hospitalidade, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Ele era um rapaz muito conhecido no meio evangélico, tocava na banda de música de sua igreja. O jovem havia ido com os amigos conhecer a turística Cachoeira do Pium, localizada na área rural de Ferreira Gomes.

Até as 19h desta segunda-feira, a família ainda aguardava a liberação do corpo.