Durante visita a filhos, homem é morto por ex-cunhados

Caso ocorreu na zona norte. Vítima de 29 anos foi morta a golpes de facão

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi assassinado pelos três ex-cunhados na zona norte de Macapá, na manhã deste domingo (29), informou a Polícia Civil do Amapá.

Junigleison dos Reis Pinheiro, de 29 anos, teria sido morto enquanto visitava os filhos que moram com a ex-mulher, em uma área de pontes localizada no fim da Avenida José Pereira Teixeira, no Bairro São Lázaro.

O irmão de Juniogleison, Jonilson dos Reis Pinheiro, também foi esfaqueado e segue internado no Hospital de Emergência.

De acordo com o delegado Cesar Ávila, os autores do crime e da tentativa de homicídio foram identificados como Jessé, Josué e Washington, que são irmãos da ex-mulher de Juniogleison.

Segundo informações preliminares colhidas no local, Junigleison tinha um histórico de violência no relacionamento com a ex, que se separou e passou a morar com a família dela.

Os ex-cunhados proibiram Junigleison de frequentar a casa, mas ele decidiu se arriscar e convidou o irmão para o acompanhar. Lá, houve confusão e foram golpeados com uso de facões.

Quando a PM chegou ao local, Junigleison estava caído na ponte, já sem sinais vitais. O irmão dele foi encontrado ferido em uma rua próxima.

Os três irmãos apontados como autores dos crimes sumiram e ainda não foram localizados.