Eleições: municípios terão energia 24h, provisoriamente

Município de Amapá terá energia para as eleições

Compartilhamentos

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) garantiu, neste sábado (14), que haverá fornecimento de energia 24 horas em todos os municípios onde haverá eleições municipais neste domingo (15).

Quando a crise começou, com o apagão do dia 3, apenas Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Oiapoque não foram atingidos. No entanto, 13 municípios ficaram no escuro por três noites e apenas no quarto dia o Amapá iniciou um racionamento. Já são 11 dias de crise.

Dos 13 municípios, apenas em Macapá não haverá eleição por motivos de segurança, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendendo pedido do TRE do Amapá.

A CEA montou um esquema para garantir o fornecimento, sem interrupções, a partir da 0h deste sábado até às 23h59min do domingo. O fornecimento nos municípios volta a obedecer o rodízio na segunda-feira.

Para evitar outros transtornos, a CEA reforçou a quantidade de equipes para atender ocorrências isoladas.