Elinsa assumirá manutenção da CEA e reforçará equipes

Empresa também renovou o contrato do plantão da CEA. Foto: Seles Nafes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Elinsa do Brasil vai chamar de volta os profissionais que haviam sito afastados das funções durante a pandemia da covid-19. A informação foi confirmada por uma fonte da empresa na manhã deste sábado (20). A empresa pretende reforçar as equipes para atender a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), desta vez realizando a manutenção da rede de distribuição.

Atualmente, a empresa já atende os consumidores da estatal por meio do serviço de plantão (116).

O serviço de manutenção consiste em trabalhos mais específicos, como troca de postes, de transformadores e outros componentes importantes da rede com uso de caminhões. Já o trabalho do plantão atende ocorrências mais residenciais registradas pelo call center.

A empresa Elinsa atende a CEA há mais de quatro anos, e vem atuando também na construção da rede elétrica e iluminação do Miracema, o residencial que está sendo construído pelo governo do Amapá na zona norte de Macapá.