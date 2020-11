Em Santana, portal começa a receber denúncias de furto do patrimônio municipal

Primeiros relatos falam sobre desvio de materiais em obras e até numa ambulância

Por SELES NAFES

Um portal criado pela equipe de transição do novo prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), começou a receber as primeiras denúncias de furtos e depredação do patrimônio da prefeitura. Em um dos casos, o denunciante relatou que equipamentos de uma ambulância teriam sido furtados, entre eles um monitor.

O serviço foi lançado na quarta-feira (25) no endereço www.bit.ly/pmssegura. O objetivo é assegurar que a transição para novo governo ocorra sem surpresas, já que é comum sucessores se queixarem de furtos de computadores, documentos, equipamentos e outros bens quando assumem a gestão.

“A orientação de criar o portal de denúncias partiu do nosso prefeito eleito Bala Rocha. A iniciativa é para garantir a preservação do patrimônio, principalmente, porque já tivemos casos de furtos e de depredação em momentos de transições passadas”, explicou a presidente da Comissão de Transição, Sônia Fernandes.

Em outro caso relatado já pelo portal de denúncias, um morador afirma que vasos sanitários e portas estão sendo levados do posto de saúde do Bairro Fonte Nova, que está em reforma.

As queixas ocorrem de forma anônima, e os casos estão sendo encaminhados para a polícia e outros órgãos.

Desde o início da semana, Bala e o atual prefeito, Ofirney Sadala (Avante), estão conduzindo a transição em Santana.