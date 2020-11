Em Santana, prefeito eleito e derrotado se encontram pela 1ª vez após eleição

Convênio, folha de pagamento e educação estiveram na pauta. Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Santana, Bala Rocha (PP), e o atual prefeito, Ofirney Sadala (Avante), se reuniram pela primeira vez para discutir o processo de transição. Foi durante um café nesta segunda-feira (23).

“Houve o entendimento que a transição será totalmente transparente. O prefeito atual garantiu que apoiará totalmente a comissão de transição e que não haverá omissão de informações. Nós também garantimos que, de nossa parte, iremos manter um diálogo aproximado para ajudar da melhor forma”, resumiu o novo prefeito.

Bala foi eleito no dia 15 com 36,45% contra 25,96% de Ofirney, que passa a compor uma pequena galeria de prefeitos que não foram reeleitos. O primeiro foi Robson Rocha, em 2016. Na semana passada, o novo prefeito chegou a pedir ajuda do Sindicato dos Servidores para fiscalizar possíveis desvios de patrimônio da prefeitura.

Entre os assuntos discutidos esteve a prestação de contas de convênios que estão em andamento.

“Ainda na transição e no ano que vem, vamos dar o apoio necessário ao prefeito Ofirney, para que ele prossiga com a prestação de contas de convênios da atual gestão, que cabem a ele realizar para que não haja prejuízo nesse sentido”.

Os dois também falaram sobre a folha de pagamento, obras, saúde, educação e outros setores.