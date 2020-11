Empresa faz silêncio sobre apagão e contrato com Eletronorte

Procon informou que vai encaminhar autos do processo para o MP, que poderá ajuizar ação contra a empresa. Foto: RODRIGO ÍNDIO

Por SELES NAFES

A empresa Gemini Energy S/A não respondeu à notificação do Procon do Amapá e o caso agora será encaminhado para o Ministério Público do Estado. A empresa comprou da Isolux a concessão do serviço de transmissão de energia da Eletronorte.

A notificação foi entregue no último dia 14 por fiscais do Procon do Rio de Janeiro, na sede da empresa, a pedido do Procon do Amapá.

A empresa, que administra a subestação da Isolux, tinha recebido 48h de prazo para apresentar uma série de informações, especialmente sobre o contrato com a Eletronorte e o restabelecimento da energia no Amapá. No entanto, o Procon confirmou, nesta quarta-feira (18), que a empresa ficou em silêncio.

O presidente do Procon, Eliton Franco, informou que a empresa não respondeu à notificação, e disse que vai encaminhar os autos do processo para o MP apurar crime de desobediência.