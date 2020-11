Envolvido em briga de rua que terminou em morte presta depoimento

Caso ocorreu no dia 19 deste mês, no Bairro Renascer, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Policia Civil identificou e intimou o homem envolvido em uma briga de rua que terminou em morte na zona norte de Macapá. Ele prestou depoimento esta semana.

O caso, que é investigado pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), ocorreu no dia 19 de novembro, no bairro Renascer, zona norte de Macapá.

Naquele dia, por volta de 17h40, acusado e vítima saíram no mano a mano na rua. Eles tiveram um desentendimento anteriormente, segundo a polícia.

A briga foi filmada por testemunhas e o vídeo ganhou as redes sociais. O Portal SelesNafes.Com teve acesso às imagens, mas pela violência explícita, decidiu não publicar.

Após rápida troca de socos e chutes, a vítima, Josivan de Almeida Fernandes, de 27 anos, levou uma joelhada e caiu. Na queda, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. A mulher que aparece no vídeo tentando impedir o início da briga e depois desesperada gritando era a esposa de Josivan.

Socorrido ao Hospital de Emergência, Josivan morreu na manhã do dia seguinte, 20 de novembro. A declaração de óbito apontou traumatismo craniano como a causa da morte.

Segundo o delegado Welington Ferraz, da Decipe, apesar de aparentemente parecer um caso de homicídio, o acusado, que já se apresentou à polícia, deverá responder por lesão corporal seguida de morte.

Ele não teve o nome divulgado pela polícia, mas é conhecido na cidade como John Jones Tucuju. Em depoimento, confirmou ser o homem que aparece na briga filmada. Também alegou ter sido provocado pela vítima, o que resultou na briga.

“No vídeo é possível constatar que o Josivan o chamou para as vias de fato. Também é claro perceber que após o golpe que derrubou a vítima, o infrator não continua com as agressões, ele vai embora. Ele alegou a versão dele e nós vamos verificar tecnicamente se está falando a verdade, portanto, não há que se falar de homicídio. Trata-se de lesão corporal, seguida de morte. Mas as investigações continuam”, esclareceu o delegado Ferraz.

Segundo ele, outras pessoas que aparecem no vídeo também serão intimadas. John Jones foi liberado e por enquanto a polícia não vê motivos para pedir a prisão dele. A investigação prossegue.