Esquema de segurança vai garantindo votação tranquila

A 17 km de Macapá, cidade santanense, por ser o 22 maior colégio eleitoral do Amapá, recebeu maior reforços de 110 policiais militares, civis e mais equipes federais.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em virtude da suspensão da eleição em Macapá, foi montado um forte esquema de segurança no interior do Amapá para a votação desde domingo 15). Para Santana, a 17 km de Macapá, foi designado o maior efetivo por ser o maior colégio eleitoral deste dia de votação.

O tenente coronel André Carvalho, comandante do 4° Batalhão da PM e chefe de operação das eleições, informou que para a cidade santanense o reforço foi de 110 policiais e 25 viaturas a mais para os 29 locais de votação.

Ele também destacou a integração de comunicação com os órgãos envolvidos, como o próprio Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público Eleitoral, que entrou com 12 equipes com viaturas na investigação de crimes eleitorais.

Segundo o coronel, os policiais que estão atuando na votação em Santa a e demais interiores estão orientados a fiscalizar as medidas de prevenção ao coronavírus neste dia, principalmente uso de máscara e distanciamento social de 1,5 m nos locais de votação.

De acordo com a Polícia Militar, a operação denominada “Eleição Segura” emprega um efetivo, nos 15 municípios onde ocorre a eleição, de 957 agentes de segurança pública, com 627 policiais militares e 100 viaturas, além de 230 agentes da Polícia Civil e 100 bombeiros. Há ainda o apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA), que monitora locais de votação com helicóptero e viaturas terrestres.

Até 12h nenhuma ocorrência de perturbação à votação foi registrada.