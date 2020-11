“Estamos nos aproximando dos 100%”, diz Bolsonaro sobre energia em Macapá

BLECAUTE NO AMAPÁ

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Depois de cumprir curta agenda, que incluiu o acionamento de geradores termoelétricos para suprir provisoriamente a demanda do Amapá, na tarde deste sábado (21), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunciou sobre a crise energética e garantiu que a solução definitiva está próxima.

O breve pronunciamento ocorreu na saída dele, no Aeroporto Internacional de Macapá. Ele não chegou a responder perguntas de jornalistas – missão que ficou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável pela visita de Bolsonaro à capital do apagão, e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Veja o que disse o presidente da República:

“O que demoraria por volta de 90 dias para ser restabelecido, mesmo não sendo uma atribuição federal, nós mergulhamos para resolver, em especial ao pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e estamos nos aproximando dos 100%, acredito que nos próximos dias atingiremos a plena eficiência”, resumiu Bolsonaro.

Compensação

O presidente também informou que sua equipe econômica, sob a supervisão do próprio ministro da economia, Paulo Guedes, está finalizando o texto de uma medida provisória que trará compensações aos amapaenses dos 13 municípios atingidos pelos blecautes. Contudo, não deu detalhes de como seria essa “compensação”.