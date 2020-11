Estudante cria métodos para vizinhos terem água e energia em meio a apagão no Amapá

Dezenas de famílias em Macapá conseguiram fugir da falta de água, do calor e da escuridão, graças às invenções de Rivelino.

Por RODRIGO ÍNDIO

O estudante do 9° semestre de Engenharia Elétrica, Rivelino Tavares, o Evinho, de 38 anos, decidiu ajudar os vizinhos a sair do escuro nas horas de interrupção do racionamento aliando conhecimento, criatividade e solidariedade.

São dezenas de famílias em Macapá que conseguem fugir da falta de água, do calor e da escuridão, quando estão sem energia graças à invenção, que usa apenas equipamentos novos ou usados.

Uma dessas pessoas é o mecânico Augusto Silva, de 64 anos, que passou 6 dias sofrendo com o apagão, até seu vizinho chegar trazendo um pouco de energia e conforto.

Durante a produção da reportagem estava sem energia na casa do mecânico, mas o roteador da internet, a televisão, dois ventiladores e a lâmpada estavam ligados.

Rivelino, que também é funcionário público, explicou como isso foi possível. Acompanhe:

Seu Augusto, que já é idoso e tem uma filha obesa, falou ser grato por ter energia durante um período de até 6 horas após desligamento da rede elétrica que atualmente passa por rodízio.

“Ele viu nosso problema, ofereceu ajuda e a gente aceitou. Comprei uma bateria e ele trouxe uma outra. Ameniza muito o sofrimento do calor e da falta de luz. Graças a Deus é uma ajuda bem-vinda e abençoada. Nunca passou pela minha cabeça essa alternativa e fiquei admirado”, disse Augusto.

Sem água nas torneiras, também surgiu mais uma ideia de improviso. Rivelino usou uma bomba de combustível de caminhão, bateria de carro e uma mangueira de 30 metros para puxar água do poço Amazonas de sua casa. O produto foi distribuído para os vizinhos.

Gilvan Carvalho, de 34 anos, que é batedor de açaí, foi um dos beneficiados.

“Com a sabedoria que Deus deu pra ele, conseguiu fornecer água num momento crítico. Nesse período de apagão, ele foi muito solícito em nos ajudar também com energia. Colocou uma TV no canto da casa dele pra todo mundo se informar do que estava acontecendo no início da crise. Um cara abençoado e de bom coração”, descreveu Gilvan.

De acordo com Rivelino, a motivação em ajudar as pessoas começou quando ele viu a mãe, de 81 anos, sofrendo com calor e falta de água. Foi quando arregaçou as mangas e colocou em prática o conhecimento teórico para beneficiar mais pessoas.

“Sempre me preocupo com o bem-estar da vizinha e do próprio ser. Tivemos a ideia de comprar um gerador, mas todo mundo que tem um maior poder aquisitivo foi lá e comprou. A alternativa foi o nobreak sem tomada externa, então abri ele e fiz tipo chupeta para funcionar com uma bateria do meu carro de 12 volts e converti para 127 v. Eu conseguia carregar o celular do pessoal e passava o jornal da noite na esquina de casa”, detalhou.

O método utilizado já foi compartilhado com pessoas na internet e vem surtindo efeito.

“O foco é ajudar crianças, idosos e enfermos. Publiquei um tutorial nas redes sociais e me disponibilizei a ir na casa das pessoas fazer a montagem. Não consigo nem dormir, mas é pela felicidade de saber que estou conseguindo contribuir dessa forma. Não tem preço, é maravilhoso”, finalizou.

E se alguém precisar de ajuda para ter um pouco de energia em casa, na hora do apagão, pode entrar em contato pelo número (96) 9 8408-5700 (WhatsApp), que Rivelino auxilia na montagem do equipamento.