Exército se junta a forças policiais para garantir votação em Macapá

Planejamento estratégico da segurança para a votação do dia 6 de dezembro será apresentado nesta tarde de terça-feira (24) ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.

Será apresentado na tarde desta terça-feira (24) o planejamento de segurança para as eleições na capital amapaense, marcada para 6 de dezembro. Os trabalhos, coordenados pelo Governo do Amapá, envolvem todas as forças policiais que atuam no Amapá, estaduais e federais.

A novidade é a integração do Exército Brasileiro na estratégia para garantir a votação em Macapá, que deveria ter ocorrido em 15 de novembro, mas foi adiada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois que relatórios de inteligência das Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal confirmaram rumores de que facções criminosas planejavam conturbar o pleito.

O planejamento estratégico será apresentado pelo governador Waldez Góes ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Rommel Araújo, às 15h, no Palácio do Setentrião.

O plano prevê aproximadamente 1.500 agentes de segurança nas ruas e nos 141 locais de votação. Serão militares do Exército, Corpo de Bombeiros e da PM, e policiais civis, federais e rodoviários federais.

O governo também anunciou que o Grupamento Tático Aéreo (GTA) dará apoio no céu e embarcações de segurança serão posicionadas em pontos estratégicos. A estrutura da Operação Lei Seca do Detran também reforçará a segurança para garantir uma votação tranquila.

Os serviços de inteligência dos órgãos trabalharão conjuntamente para identificar possíveis ações que atrapalhem o pleito eleitoral.