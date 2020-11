Falta parcial de energia foi causada por chuvas, afirma CEA

Vários bairros da zona oeste da capital do Amapá enfrentaram vai e vem da energia elétrica e ficaram por algumas horas desabastecidos.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A falta de energia elétrica no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (26) em bairros da zona oeste de Macapá, como o Marabaixo, e também alguns da zona sul, como parte do Buritizal, foi ocasionada por danos na rede elétrica causados pelas fortes chuvas na capital, afirmou a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

“São situações que as equipes da companhia estão na rua, atuando. Tivemos uma chuva muito forte agora à tarde e isso ocasionou problemas na rede elétrica. Vento, entra em contato com a vegetação e isso gera vários problemas nessa rede que atende diversos bairros”, explicou a companhia ao Portal Seles Nafes.

A fotógrafa Rudja Santos enviou ao Portal uma imagem de seu filho tendo que fazer as tarefas escolares à luz de vela (foto de capa).

Nas redes sociais, internautas também denunciaram que por um período maior de tempo estavam sem o fornecimento. A moradora do Buritizal, Ana Patrícia Dias, postou em seu perfil no Facebook às 19h32 que desde as 11h estava sem energia no perímetro onde reside.

A estatal informou que por volta de 19h30 a energia começou a ser restabelecida nestas áreas.