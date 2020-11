Famílias carentes ganharão meio milhão em cestas básicas

BLECAUTES NO AMAPÁ

A medida compensatória foi anunciada durante visita da comitiva liderada pelos presidentes da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e do Congresso Nacional (DEM), Davi Alcolumbre.

Além da medida provisória que isenta amapaenses do pagamento de uma fatura da conta luz, a comitiva liderada pelos presidentes da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e do Congresso Nacional (DEM), Davi Alcolumbre, durante visita ao estado neste sábado (21), anunciaram outra compensação pelos prejuízos causados durante os apagões no Amapá.

A Petrobras vai doar R$ 500 mil em cestas básicas para famílias carentes. Segundo o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, terão prioridade na entrega as famílias que vivem em áreas isoladas.

Davi ressaltou que uma grande força-tarefa foi montada para buscar uma solução e diminuir o sofrimento da população.

“Foi um processo longo e penoso, que ainda não chegou ao fim. Foi preciso a união de todos, trabalhando dia e noite, para trazer toneladas de equipamentos em balsas, transportar, montar e instalar esses equipamentos. Toda essa força-tarefa envolveu muita gente. Todas elas sinceramente comprometidas em resolver o problema e diminuir o dramático sofrimento do povo amapaense. Agora, eu quero dizer que alguém falhou. Alguém deixou de fiscalizar. Alguém errou. Alguém foi responsável por esse pesadelo causado aos amapaenses. E isto tem que ser apurado. E os culpados precisam pagar pelo crime que cometeram”, disse Alcolumbre.