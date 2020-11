Feira online oferece 5 mil imóveis em todo o Brasil

Evento tem a participação de 50 empresas. Valores dos imóveis variam de R$ 100 mil a R$ 1,5 milhão

O Amapá participa da 1ª Feira de Imóveis Online, com apoio da Caixa Econômica Federal. Construtoras, incorporadoras e imobiliárias de todo o país participam do evento.

A realização é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). A feira começou no último dia 20.

São 5 mil imóveis à venda são oferecidos por 50 construtoras e incorporadoras de 150 cidades. Os preços variam entre R$ 100 mil e R$ 1,5 milhão a juros baixos e com prazos que vão de 60 a 120 meses.

A expectativa é de que a feira atinja 10 milhões de pessoas, estimulando o relacionamento entre elas e as empresas.

A feira no formato online tem o objetivo de minimizar os impactos da crise gerada pela pandemia da covid-19.

“Com o setor da construção conseguimos manter a taxa de emprego muito forte ainda no Amapá, apesar da pandemia de covid”, avalia o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amapá, Glauco Cei.

Plataforma

Para consultar os imóveis e condições de financiamento, basta clicar aqui ou digitar www.feiradeimoveisonline.com.br. Em seguida, informe a cidade onde busca o imóvel. Depois, é só clicar em “conferir a oferta” e “quero essa oferta”. Executados esses passos, um consultor de vendas entrará em contato com o interessado.

A Feira de Imóveis Online termina no próximo sábado (28).