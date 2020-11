Fim do racionamento depende de chegada do transformador, diz presidente da CEA

Marcos Pereira disse ainda que falhas no rodízio são ocasionadas por defeitos gerados pelas manobras de redirecionamento

Por SELES NAFES

Apesar do cronograma de racionamento estar programado para se estender até o dia 26 de novembro, o presidente da CEA, Marcos Pereira, disse na tarde desta sexta-feira (13) estar otimista que o fornecimento de energia no Amapá seja regularizado antes disso. Contudo, ele deixou claro que tudo depende da velocidade com que as empresas e a Eletronorte farão o transporte e a montagem do novo transformador, que está sendo trazido de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá. OUÇA mais detalhes na entrevista.

A máquina de 200 toneladas começa a ser transportada hoje à noite para Macapá, onde ainda vai levar mais de uma semana para ser montada, testada e energizada no parque da Isolux. O transporte do transformador vai durar dois dias até o porto de Santana.

Nesta sexta-feira, dos 250 megawatss de demanda do Estado, a CEA estava recebendo da subestação, para distribuir na rede, cerca de 200 megas. A energia está vindo da subestação onde ocorreu o incêndio, no último dia 3 (por falta de manutenção, segundo perícia), e da Hidrelétrica Coaracy Nunes. A subestação é administrada pelo consórcio LMTE/Gemini (compradores da concessão da Isolux), e recebe energia do Linhão do Tucuruí.

O presidente também admitiu que existem falhas no cumprimento do rodízio de 3h, mas revelou que elas vêm sendo ocasionadas por sobrecargas geradas nas manobras de redirecionamento de energia para os bairros. Ouça o que ele diz também sobre a expectativa de regularização do fornecimento.