Foragido do Pará, acusado de estuprar a própria filha é preso

Fugitivo foi preso em uma área de pontes da zona sul de Macapá, por agentes da Delegacia de Crimes Contra a Criança.

Compartilhamentos

Um homem procurado pela Justiça do Pará sob a acusação de violência sexual contra sua própria filha foi localizado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), em Macapá.

Ele não teve o nome divulgado pela polícia, mas tem 30 anos e foi preso por agentes da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).

Respaldados por uma ordem judicial de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara de Breves (PA), os policiais surpreenderam o acusado quando ele estava em sua residência, numa área de pontes do Bairro Congós, na zona sul da capital do Amapá.

Segundo o delegado Ronaldo Entringe, a vítima atualmente tem 12 anos de idade. Os abusos iniciaram quando ela tinha 9 anos. O acusado, de acordo com a polícia, se aproveitava das vezes em que ficava a sós com a filha.

O crime, que ocorria em uma comunidade ribeirinha próxima de Breves, foi denunciado quando a mãe da vítima percebeu que a filha estava com o comportamento estranho e passou a questioná-la insistentemente sobre o motivo. A menina, então, relatou os abusos sofridos.

“O acusado fugiu de Breves e estava morando desde o início do ano em Macapá. Estamos diante de um crime cruel, onde o pai estuprou a filha por diversas vezes, e, ameaçou e agrediu a ex-companheira depois que a mesma descobriu”, relatou o delegado.

Ele também destacou a integração entre as Polícias do Amapá e do Pará. O homem preso será recambiado para Breves nos próximos dias.