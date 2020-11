Garrafas, móveis, pneus: garis desobstruem canais para evitar novos alagamentos

Serviços foram intensificados pela Prefeitura de Macapá após tempestade que deixou 40 pontos de alagamento na capital do Amapá.

Para evitar novos transtornos deixados pela tempestade que caiu em Macapá no fim de semana, a prefeitura da capital intensificou desde a segunda-feira (23) os serviços de limpeza e desobstrução de boieiros para evitar que mais pontos de alagamentos sujam.

Chove em Macapá desde o domingo (22), quando foram registrados 40 pontos de alagamento, segundo a Defesa Civil estadual. Na segunda e terça-feira (24), chuvas voltaram a cair, mas com menor intensidade.

Segundo a prefeitura, em alguns pontos, equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana precisaram do auxílio de máquinas para fazer a remoção do lixo que estava obstruindo a saída das águas.

Os pontos mais críticos são os canais do Beirol, Santa Rita e Nova Esperança, entorno do Deck da Rua Hildemar Maia, canal da Rua Professor Tostes com a Avenida Procópio Rola, Raimundo Álvares da Costa, Novo Horizonte e Bosque do Conjunto Ipê.

No centro da cidade, os trabalhos precisaram ser redobrados. Na entrada de alguns bueiros há um volume grande de papelão, dificultando o escoamento da água da chuva.

Na Avenida 13 de Setembro, bairro Nova Esperança, uma grande quantidade de lixo foi retirada, maioria garrafas e sacolas plásticas. O trabalho precisou acontecer de forma manual devido ao difícil acesso ao local. Toda a extensão do canal recebeu a limpeza. Cerca de 30 toneladas de entulho foram removidas.

Já no canal do Beirol com a rodovia Juscelino Kubitscheck, os profissionais precisaram do auxílio de uma escavadeira hidráulica e retroescavadeira para a desobstrução do canal, que estava coberto de lixo e de densa vegetação.

A ação tem como objetivo melhorar o escoamento das águas no período de chuvas, evitando alagamentos nas vias e residências próprias.

A medida é feita de forma preventiva e a prefeitura pede que a população denuncie a prática ligando para o Disk Denúncia, pelo número (96) 99970-1078, ou se dirigir ao prédio da Zeladoria, localizado na Avenida Maria Quitéria, nº 317, Bairro do Trem.