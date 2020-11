Geradores chegam e montagem se estenderá durante toda a madrugada

CRISE DO APAGÃO NO AMAPÁ

Equipamentos serão levados e montados imediatamente numa força tarefa que vai trabalhar durante toda a madrugada

As balsas que estão trazendo toneladas de geradores térmicos para restabelecer integralmente o fornecimento de energia já chegaram ao Amapá, e irão atracar hoje (16) à noite no Porto de Santana. De acordo com a Eletronorte, eles serão imediatamente levados para dois parques de geração em Macapá e Santana.

Os parques foram montados por equipes da Eletronorte durante o fim de semana na subestação de Santana e no Bairro Santa Rita, em Macapá.

Na tarde desta segunda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre fez um sobrevoo sobre as balsas com o diretor de operações da Eletronorte, Antonio Pardail. As embarcações já haviam passado por Mazagão rumo a Santana.

“O mercado consumidor de Macapá será atendido 100% com esses 48 MW que a gente contratou e, com isso, podemos afirmar que a gente sai dessa crise de racionamento e fornecimento intercalado”, assegura Pardail, diretor de operações da Eletronorte no Amapá.

Com a conclusão da montagem dos novos parques de geração, no domingo (15), técnicos e engenheiros da CEA e da Eletronorte estão de sobreaviso para iniciar a montagem.

A força-tarefa vai se estender pela madrugada, de forma ininterrupta.

“Tudo o que precisa ser feito, está sendo feito. Finalmente estamos perto de solucionar tudo isso”, assegurou o presidente do Senado.