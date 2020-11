Governo anuncia pacote para reaquecer economia após apagão

O setor do comércio e serviços, sobretudo em Macapá, Santana e outros municípios, será beneficiado a curto prazo.

Compartilhamentos

O governador do Amapá, Waldez Góes, anunciou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (26), que ele e sua equipe técnica estão elaborando um pacote econômico para os empreendedores afetados pelas crises do coronavírus e do apagão.

Góes não deu detalhes de quais medidas serão implementadas, mas informou que o setor do comércio e serviços será beneficiado a curto prazo.

“O nosso objetivo é ofertar créditos para investimentos a esses empreendedores. Além de recursos do Estado, estamos buscando parcerias com instituições públicas e privadas. Nesta quarta-feira (25), o @sebraeap apresentou uma pesquisa realizada com empreendedores locais e um plano de trabalho para integrar as ações do @governoamapa”, informou o governador na postagem.

Ele afirmou que até a próxima semana apresentará um plano com todas as medidas para a recuperação e o fortalecimento da economia amapaense neste fim de ano.