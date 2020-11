“Guardião” de bairro é assassinado

Marcelo Reis, de 51 anos, foi morto a facadas dentro de casa. Ele impedia furtos e roubos na região

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 51 anos foi morto dentro de casa, na madrugada desta quinta-feira (12), na zona norte de Macapá.

Marcelo Marcos Reis morava sozinho, numa pequena casa, às margens da Rodovia do Curiaú, entre os Bairros Ipê e São José. Ele foi atacado na varanda, por volta das 2h30min. O corpo foi encontrado por um vizinho, caído em meio a uma poça de sangue.

A perícia constatou que a vítima foi golpeada em uma das mãos, tentando se defender, além do pescoço e também nas costas, totalizando três perfurações possivelmente de faca. Na cena do crime, havia uma pá perto do corpo que pode ter sido usada no homicídio.

No local, moradores informaram à Polícia Civil que Marcelo era uma pessoa boa, querida, que sempre estava atento, impedindo furtos e roubos na região.

Uma testemunha relatou ter visto uma movimentação estranha e um homem fechando a porta da casa da vítima, depois saiu e desapareceu na escuridão.

O delegado Welligton Ferraz, da Delegacia de Homicídios (Decipe) suspeita que o autor do crime seja morador da região, e que Marcelo pode ter sido morto por combater a criminalidade na comunidade.

“Ele morava no local e observava muito a comunidade, via quem estava roubando e furtando, e incomodava muito os marginais que não queriam ser incomodados. Parece que ele era uma pessoa correta e vinha sofrendo ameaças por essa razão. A linha de investigação é essa, mas não descartamos outras”, ponderou o delegado.

Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso, contudo, já há suspeitas e o delegado promete elucidar o crime.