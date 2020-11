Homem mata jovem por furto de máquina de lavar de sua mãe

Caso ocorreu na noite de quinta-feira (26), no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma velha rixa entre dois moradores da cidade de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, terminou em morte na noite desta quinta-feira (26). O autor do crime, Hernandes Pires Penha, de 34 anos, foi preso.

De acordo com o delegado Carlos Alberto, ele estava consumido bebida alcoólica em um mercantil junto com outros colegas, quando decidiu tomar satisfação com a vítima, Josimar dos Santos Ferreira, 26 anos, sobre uma máquina de lavar que teria sido furtada da casa de sua mãe.

Segundo a polícia, Josimar era conhecido na cidade pela prática de furto e Hernandes imaginou que teria sido ele o autor do furto. Eles já tinham uma rixa. Ambos discutiram e trocaram ameaças.

Josimar, então, se armou em sua casa com uma barra de ferro e correu atrás de Hernandes, que também foi se armar – pegou uma faca na casa de um amigo.

“Quando eles se encontraram, o Josimar desferiu um golpe de barra de ferro na cabeça de Hernandes. Na hora do segundo golpe, Hernandes se esquivou e desferiu uma facada na altura da costela. Quando Josimar caiu no chão, ficou gritando: para, para, para, não me fura”, detalhou.

Ainda assim, diz o delegado, o Hernandes continuou a desferir as facadas até a vítima falecer. A Polícia Militar fez a prisão em flagrante do infrator, próximo à cena do crime. Ele ainda estava de posse da faca ensanguentada.

Hernandes foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça.