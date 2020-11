Homem provoca incêndio e ‘contempla’ a própria casa queimar

Acusado foi preso em flagrante pela PM e conduzido para a delegacia, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Polícia, bombeiros e vizinhos ainda tentam saber o motivo pelo qual o proprietário de uma casa em Santana, a 17 km de Macapá, ateou fogo no próprio imóvel.

Sentado em uma cadeira de plástico – único pertence que não virou cinzas – ele ficou contemplando a residência queimar. A imagem se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde internautas especulavam o que teria levado o autônomo a destruir o próprio lar.

O fato ocorreu na tarde da quarta-feira (25), no Bairro Hospitalidade. As chamas consumiram a casa rapidamente.

Mesmo assustada, a vizinhança iniciou uma força tarefa para apagar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Quando os combatentes chegaram ao local, só restava apagar as últimas brasas.

Na residência, além do infrator, também moravam o irmão dele, de 45 anos, e uma sobrinha de 15 anos. Por sorte, eles não ficaram feridos. Os danos foram só materiais, informou o CBM.

Segundo relatos de testemunhas, o homem já teria ameaçado outras vezes que incendiaria a residência.

O infrator ficou no local do incêndio e após ser preso em flagrante pela Polícia Militar, foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A perícia criminal deve ficar pronta em 30 dias.