Homem tenta reaver celular roubado e é morto

Homicídio ocorreu em uma borracharia

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi assassinado com uma facada na noite deste sábado (29), no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. De acordo com relatos repassados para a polícia, ele tentava reaver um celular roubado.

A vítima foi Edielson Souza Mendes, de 30 anos. A polícia procura por Erick Alexandre Mendes Amoras, de 18 anos, apontado como autor do homicídio.

A Polícia Civil apurou que Erick era acusado de ter roubado o celular de uma sobrinha da vítima, dias antes. Ontem, por volta das 22h, Edielson descobriu que o suspeito estava trabalhando em uma borracharia na Rodovia do Pacoval.

Ele teria se armado com uma faca, montou em sua motocicleta e foi tomar satisfação, na tentativa de encontrar o aparelho. Na borracharia, no entanto, ele entrou em luta corporal com o borracheiro.

Durante a briga, Edielson caiu e foi atingido no peito. Quando o Samu chegou ao local, nada mais podia ser feito.

A polícia acredita que o borracheiro também estava armado, pois a faca encontrada no local não estava manchada de sangue.

“A faca que foi encontrada no local estava por baixo do corpo, estava limpa, e a faca usada no crime estaria com o autor”, comentou o delegado Cézar Ávila, da Delegacia de Homicídios (Decipe).

O 6º Batalhão da PM fez incursões na região, mas não conseguiu localizar o autor da facada. A equipe de Ávila esteve no local e começou a ouvir testemunhas.