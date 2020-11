Ibope: como o blecaute pode influenciar nova pesquisa

Grupos que disputam a eleição tentam desgastar outros candidatos atribuindo a eles a responsabilidade pelo apagão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo) no Amapá deve divulgar hoje à noite (11) a terceira ee última pesquisa de intenção de votos para prefeito de Macapá ante do 1º turno. Desta vez, é muito provável que o resultado seja influenciado pela indignação do macapaense por causa do apagão.

Apesar de nenhum dos 10 candidatos estar ligado à crise de energia, grupos políticos têm procurado manipular o eleitor para transferir supostas responsabilidades do incidente a nomes que disputam o pleito.

Em outra frente, os mesmos grupos estimulam a realização de protestos para criar um clima desfavorável à realização da eleição no próximo domingo (15). O caso já virou fruto de investigação pela Polícia Federal.

Os protestos têm evidenciado a crise de energia e a pandemia como obstáculos que poderiam inviabilizar a votação. Na contramão desse movimento está a própria justiça eleitoral que deu garantias de que haverá eleição no domingo, com energia elétrica 100% e cuidados sanitários para o eleitor.

De acordo com registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a nova pesquisa do Ibope ouviu mais de 504 eleitores dias 10 e 11. A Rede Amazônica pagou R$ 35 mil ao Ibope.

Hoje, às 19h, será possível saber se a guerra de contrapropaganda deu certo.