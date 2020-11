Ibope votos válidos: Josiel lidera, Patrícia e Furlan empatam

Pesquisa foi divulgada na noite desta quarta-feira (11)

Por SELES NAFES

A Rede Amazônica divulgou na noite desta quarta-feira (11) a terceira e última pesquisa de intenção de votos do Ibope, antes do primeiro turno, para o cargo de prefeito de Macapá. O resultado mostra uma inversão no segundo lugar com empate entre dois candidatos e queda acentuada de Capi (PSB), que passou a ser o quarto na preferência do eleitor.

Veja abaixo a evolução dos candidatos em relação a última pesquisa, divulgada no dia 28 de outubro. A margem de erro de 4% e o nível de confiança é de 95%. Os números abaixo são de votos válidos.

Josiel (DEM) tinha 31% e passou para 26%

Patrícia (Podemos) de 11% foi para 18%

Furlan (Cidadania) de 11% foi para 17%

Capi (PSB) de 17% caiu para 13%

Guaracy (PSL) de 6% subiu para 8%

Cirilo (PRTB) permaneceu com 7%

Paulo Lemos (Psol) de 1% subiu para 5%

Haroldo Iram (PTC) 2% ara 3%

Marcos Roberto (PT) 1% para 2%

Gianfranco (PSTU) permaneceu com 1%

Não sabe ou não responderam: 8% para 12%

O Ibope perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição

Capi 53%

Josiel 36%

Patrícia 26%

Guaracy 22%

Professor Marcos 17%

Paulo Lemos 16%

Cirilos 15%

Gianfranco 13%

Haroldo Iram 11%

1% votaria em todos

6% não sabem ou não opinaram.