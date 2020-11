Jogador da Seleção dedica gol ao povo do Amapá e cobra autoridades: “estão sofrendo”

Com o novo apagão da noite desta terça-feira (17), milhares de amapaenses não viram o Brasil vencer o Uruguai por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022.

Por RODRIGO ÍNDIO

Na noite de terça-feira (17) o Amapá sofreu com mais um segundo apagão em duas semanas. Novamente, 13 dos 16 municípios ficaram por horas no escuro.

Por isso, milhares de amapaenses não viram a Seleção Brasileira de futebol vencer o Uruguai por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022. O jogo ocorreu em Montevidéu, capital uruguaia.

O que liga as duas situações é que em entrevista, no término da partida, o atacante Richarlison, autor do segundo gol do Brasil, dedicou o feito ao Amapá e fez um apelo em favor da população amapaense. Ele usou os holofotes para se manifestar mesmo sem ser perguntado sobre o assunto.

“Queria dedicar esse gol pra todas as pessoas lá do Amapá, que estão sofrendo muito durante esses dias. Eu como cidadão brasileiro, eu peço que as autoridades se pronunciem, tomem uma decisão logo, porque o povo de lá está sofrendo, e acho que eles poderiam dar uma atenção a mais. Que eles possam olhar com carinho o povo de lá, são cidadãos de bem, estão querendo o melhor para eles, para os filhos deles. Imposto está caro, pagando a comida caro, e o povo sofrendo. Espero que possam tomar as providências e resolver logo”, comentou o jogador.

Após a partida, o jogador também se manifestou solidário a situação crítica do estado no Twitter.

O Amapá passa pelo 16° dia de crise energética. Com a vitória de ontem, o Brasil encerra o ano com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.