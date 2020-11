Jovem leva tiro na boca quando bebia com amigos

O crime ocorreu por volta de 6h deste domingo (22), no Conjunto Cidade Macapaba, na zona norte de Macapá.

Talys José Flexa Almeida, de 22 anos, bebia com um grupo de amigos na área conhecida como Feirinha, na quadra 4 do Conjunto Macapaba 1, quando foi atingido com tiro na boca. O crime ocorreu por volta de 6h deste domingo (22). O autor do disparo não foi identificado.

De acordo com o tenente Jonas Marques, do 2º Batalhão da PM, na cena do crime foi encontrado, em cima de um banco, uma caixinha de som e uma garrafa de bebida alcoólica. Os amigos que estavam com a vítima desapareceram.

“Populares informaram que estavam amanhecidos, a vítima e seus amigos, quando o atirador chegou. Mas, é apenas isto que sabemos, pois ninguém se prontificou a dar maiores detalhes”, comentou o tenente.

A partir da identificação da vítima, a PM fez várias diligências no conjunto, mas não conseguiu identificar o atirador.

Segundo a polícia, Talys José já tinha sido preso por crime de assalto, mas atualmente estava em liberdade.