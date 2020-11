Ministro das Minas e Energia é recebido com protestos em Macapá

BLECAUTE NO AMAPÁ

BLECAUTE NO AMAPÁ

Manifestantes decidiram seguir comboio com o ministro até a subestação da Isolux

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque, foi recebido com manifestações em Macapá na tarde desta quinta-feira (19), nas proximidades do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, na região central da capital.

O ato foi organizado por entidades sindicais e por populares através da internet, quando a mídia nacional passou a relatar que o ministro viria ao Amapá pela terceira vez durante a crise de apagão, que já dura 17 dias.

Uma das manifestantes, Tatiana Rezende, disse que a situação está insustentável para todos, especialmente as pessoas mais pobres que estão sofrendo mais.

“O ministro está convidado a passar uma noite, apenas uma noite, aqui no calor e no escuro no Amapá. Duvido que depois disso o problema não seja resolvido mais rapidamente”, asseverou Tatiana.

A manifestação não pôde avançar para as ruas mais próximas dos portões de embarque do aeroporto por contenção da Polícia Militar. Os manifestantes, que portavam cartazes e faixas contra a privatização da Eletrobrás e exigindo o restabelecimento de energia elétrica, dentre outras pautas, tiveram que ficar na Rua José Tupinambá, esquina com a Hildemar Maia.

Por volta das 16h15min, com 45 minutos de atraso do cronograma que havia sido anunciado, o ministro saiu em uma van junto com sua equipe, escoltado por um forte esquema de segurança da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além da PMAP.

A agenda do ministro não havia sido divulgada, mas os manifestantes iriam segui-lo de carro pelas ruas de Macapá, provavelmente para a subestação da zona norte e depois para o Palácio do Setentrião.