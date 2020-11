Ministro prorroga contratos de profissionais do HU após aumento de internações

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Pedido foi feito pelo senador Lucas Barreto (PSD). Há um mês, apenas 15 pessoas estavam internadas. Hoje são mais de 100

Por SELES NAFES

A pedido do senador Lucas Barreto (PSD), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, determinou que sejam prorrogados os contratos dos profissionais de saúde que estão atuando no Hospital Universitário (HU), onde o governo do Estado concentrou toda a estrutura de internação de pacientes com covid-19.

No total, são 62 profissionais como médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas, entre outros. Alguns vieram de outros estados.

O ministro confirmou ao senador, na tarde desta quarta-feira (18), que virá ao Amapá acompanhar a situação. Há um mês, havia apenas 15 leitos ocupados no HU. Agora, são mais de 100. Ouça.