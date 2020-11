Morre Chefe Cláudio, o 1º prefeito de Macapá na era do território

Além de prefeito, foi chefe de gabinete de Janary Nunes, e chegou a ficar preso na Fortaleza durante o regime militar

Por SELES NAFES

Poucas personalidades tiveram o privilégio de ter uma vida tão cheia de acontecimentos históricos como Cláudio Nascimento Carvalho, o Chefe Cláudio, como era conhecido no escotismo amapaense. Formado em contabilidade, ele impressionou o então governador Janary Nunes, pelo currículo, e chegou a ser prefeito de Macapá, o primeiro na era do Território Federal, entre os anos de 1955 e 1957. Nesta sexta-feira (13), ele faleceu de causas naturais, aos 95 anos, em Macapá.

Nascido em Belém em 1925, Chefe Cláudio já era técnico em contabilidade quando serviu no Departamento de Finanças do Exército na 8ª Região. Quando pediu baixa, em 1951, veio para Macapá num barco à vela junto com outro pioneiro do escotismo: chefe Clodoaldo.

Quando chegou em Macapá, no dia 30 de maio de 1951, foi apresentado ao governador Janary Nunes, que era coronel do Exército. Janary ficou impressionado com o currículo de serviço militar carregado de elogios, e no mesmo dia nomeou Chefe Cláudio para atuar no então Serviço de Administração Geral do governo.

Depois disso, ele foi chefe de gabinete do governador, secretário municipal e prefeito durante dois anos. Comandava a pequena Macapá quando o território recebeu a visita do presidente da República, Juscelino Kubitscheck, a quem entregou a chave da cidade.

“Ocupou inúmeros cargos, inclusive, de prefeito, mas jamais deixou de lado os trabalhos na nossa granja São José, onde ele e a mamãe (Maria Olinda), passaram a vida toda. Crescemos em meio a hortas, plantações e bichos. Tivemos infância de pé no chão, brincando com nossos amigos e primos”, lembra a filha Maria Benígna Jucá, numa carta onde homenageia o pai.

Em 1964, durante o golpe militar, Chefe Cláudio chegou a ficar numa cela junto com outros presos políticos na Fortaleza de São José.

Hoje pela manhã, foi sepultado depois de um longo período na UTI do Hospital São Camilo. O enterro foi no Cemitério São José. O atual prefeito de Macapá, Clécio Luís, divulgou uma nota de pesar.

Chefe Cláudio deixou três filhos: Maria Benigna, Claudio José e Maria Cláudia, além de netos e bisnetos.

Abaixo, leia a carta escrita por Maria Benigna onde ela narra momentos felizes, mas também tensos, como o dia em que viu o pai preso na Fortaleza de São José.

A CARTA

13/11/2020, marca a passagem do nosso pai Cláudio Carvalho do Nascimento, o chefe Cláudio. Partiu lutando pela vida com garra e sem alarde, como se comportou a vida inteira. Não foi de grandes demonstrações de sentimentos, suas atitudes conosco e com o trabalho eram firmes, muitas vezes brincalhonas, colocando apelido na gente, eram demonstrações as vezes irritantes de amor e carinho.

Pioneiro que honrou e respeitou o nosso Amapá. Veio de Belém do Pará, em um barco a vela, com meus tios Clodoaldo Nascimento e Artur Nascimento, com 22 e 14 anos à época, para trabalhar e fundar o escotismo, na companhia também do chefe Raimundo Barata, de quem foi amigo/irmão a vida toda.

Ocupou inúmeros cargos, inclusive, de Prefeito, mas jamais deixou de lado os trabalhos na nossa granja São José, onde ele e a mamãe (Maria Olinda), passaram a vida toda, crescemos em meio a horta, plantações e bichos. Tivemos infância de pé no chão, brincando com nossos amigos e primos.

Foi um dos presos políticos da ditadura Civil Militar em 1964, junto com tantos outros companheiros, com Professor Mário Barata, seu Espindola e seu Callins e tanto outros. E a dor maior que nós sentimos foi vê-lo numa cela “pinga pinga” da Fortaleza de São José de Macapá.

Quando foi solto e depois de ter assistido a queima de uma parte da história do Amapá, no fosso da Fortaleza e vivido atrocidades como alimentação em um latão para ser partilhado com todos, tornou-se “persona non grata” para o Governo Militar instalado no território federal do Amapá e sem poder trabalhar devido a proibição de não darem trabalho aos que foram presos, nos mudamos para Belém e moramos na casa do vovô e da Vovó, na rua Boaventura da silva, no Umarizal.

Trabalhou em um açougue na Senador Lemos, próximo à Subsistência (repartição Militar), onde sua irmã, minha tia Clotilde, ao ir levar o habitual lanche encontrou o frigorifico vazio e depois de busca o descobriu trancado na câmara frigorifica pelo açougueiro que foi pego desviando carne.

Nesse interim, adquiriu lotação da linha Pedreira/ Nazaré, comprado com a venda de uma parte do nosso terreno e dirigia incansavelmente o dia todo. Já havia decidido permanecer em Belém, aguardando apenas a venda da granja que ficou sob responsabilidade para venda do meu tio Chefe Clodoaldo. Ocorre que saia mês e entrava mês e nada de ser vendida, não aparecia comprador. É que o meu tio não oferecia a ninguém na esperança de retorno do papai à Macapá, o que acabou acontecendo quase 03 (três) anos depois.

Dedicou-se a granja, vendendo leite e mel que eram distribuídos em uma charrete conduzida pelo mexicano, um lindo cavalo manso, castanho e de crina dourada.

Minha mãe, uma grande companheira, fazia doces para festas para ajudá-lo, por um tempo viveram da venda de leite e de doces.

Era contabilista e com apoio do velho amigo Jarbas gato que cedeu uma sala nos autos da casa Roseli, iniciou sua vida de contador, mas jamais deixou de ser granjeiro.

Aprendi e ensinei meus filhos e netos a gostar da terra, da chuva, do cheiro do estábulo e respeitar a natureza com ele. Não vou poder ir sepultar o meu pai, mas ele que foi tão querido pela família, recebeu carinho e atenção de todos até seus últimos instantes aqui na terra, meu agradecimento aos que se fizeram presentes dentro do hospital.

E aos que, mesmo longe não deixaram de dar assistência e fazer orações. Lembrar a todos que a família deve permanecer cristã, honesta e unida, como ele nos ensinou.

Natal/RN, 13 de Novembro de 2020

Maria Benigna O. do Nascimento Jucá

Obrigada Cláudio Neto por nos representar