Motorista embriagado colide com casal em moto; mulher morre

A colisão aconteceu no início da noite deste sábado (14), em um perímetro urbano da Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher identificada como Gabriela Costa de Lima, de 33 anos, morreu em um grave acidente de trânsito, depois que a motocicleta em que ela estava como passageira foi atingida por um carro de cor branca, modelo Corsa Sedan, dirigido por Erick Davis Sanches, de 31 anos.

O condutor do carro foi preso em flagrante pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). O teste do etilômetro apontou que ele havia feito ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. O exame de alcoolemia caracterizou crime de trânsito, com resultado superior a 0.60 mg/L.

O marido de Gabriela, Renan Benedito, era quem pilotava a motocicleta, ele teve o fêmur quebrado e prossegue internado no Hospital de Emergência de Macapá.

De acordo com o tenente Monteiro, do BPRE, o carro conduzido por Erick Davis invadiu a pista contrária e colidiu contra a moto do casal, que trafegava em sentido contrário, em direção à uma comunidade rural. Com o impacto, Gabriela foi arremessada a uma distância de aproximadamente 30 metros. Ela morreu na hora. O motor da motocicleta explodiu e incendiou no meio da rodovia.

Erick Davis, que estava na companhia de um guarda civil municipal, parou na contramão e foi detido por populares. Ele só não foi agredido porque a PM chegou rápido e evitou o espancamento.

Um outro motorista que presenciou o acidente foi levado à delegacia, como testemunha. Ele relatou que foi surpreendido por uma frenagem de um carro que estava à sua frente, e que também teve que frear bruscamente para não bater na traseira do carro.

Porém, Erick Davis, que vinha logo atrás, no Corsa, não teve a mesma sorte, e, para não bater no carro da frente teria desviado para a contramão, atingindo a motocicleta que estava em sentido oposto.

O delegado Ismael Lucas, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, também apura uma outra versão: a de que o acidente teria sido provocado por Erick, durante uma tentativa de ultrapassagem.

“Para configurar crime de embriaguez ao volante é preciso dar acima de 0.3, o dele [Davis] deu bem alto: 0.60, apesar dele alegar que só teria bebido no dia anterior”, explicou o delegado.

Davis foi autuado pelos crimes de homicídio culposo, qualificado pela ingestão de bebida alcoólica, e, também, por lesão corporal culposa, causada no condutor da motocicleta. Ele agora aguarda decisão da Justiça para saber se vai responder preso ou em liberdade.