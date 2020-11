Mulher que já doou 40 bolsas de sangue celebra aniversário querendo salvar mais vidas

Dileia Mendes Rodrigues tirou 40 minutos de seu aniversário de 48 anos para ceder mais alguns mililitros para quem precisa em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

No dia de seu aniversário de 48 anos, Dileia Mendes Rodrigues tirou 40 minutos de seu tempo para ceder alguns mililitros de sangue e ajudar a salvar até 4 vidas. Nos últimos 14 anos esta é sua rotina: doar sangue rigorosamente três vezes ao ano. Hoje, ela concretizou a realização de um sonho.

Vendedora de perfumes, Dileia tem o tipo sanguíneo A+. Ao doar regularmente, atende ao perfil desejado pelo Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) que abastece os hospitais de todo o Estado.

Neste período, tornou-se uma das mais antigas colaboradoras da unidade. Depois de recrutar o marido para ser doador em 2006, ela também passou a ser em 2009, doadora de medula óssea.

“Foi o meio que arranjei de ajudar as pessoas, já que não custa nada vir e doar. Me sinto bem e feliz com este ato de amor por alguém que nem conheço, mas sei que precisa”, disse.

Para quem tem medo do procedimento ela explica que é tudo rápido e tranquilo. Orgulhosa, ela diz ser o melhor aniversário de todos.

“Imagine você celebrar a vida sabendo que ajuda a salvar a vida de alguém, mostra sua importância na terra. É o aniversário mais marcante, é a primeira vez que coincide que minha data de doar caia no mesmo dia, é a realização de um sonho simples, mas verdadeiro”, revelou.

Em todos esses anos a doadora contribuiu com mais de 40 bolsas de sangue, que puderam ajudar cerca de 160 pessoas.

No Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (25), o Hemoap preparou um dia especial cheio de ações para os doadores.

Ruan de Lima Cavalcante, de 20 anos, saiu cedo do município de Santana, a 17 km de Macapá. Motivado pela irmã, que é doadora há 3 anos, ele decidiu doar pela primeira vez.

“Com toda essa situação que estamos vivendo, ajudar como puder é a melhor alternativa. Ainda mais quando a pessoa precisa de apoio para viver. Eu pretendo ser doador por um bom tempo”, garantiu o jovem.

De acordo com Clayanne Queiroz, chefe do Serviço de Captação e Orientação Social (Scos), para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar no mínimo 50 kg, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos pais para assinar um termo de autorização para realizar a doação. Após o cadastro no Hemoap, o voluntário passa por triagem em que são avaliadas as condições de saúde.

“Quem teve covid-19 precisa aguardar 30 dias após o desaparecimento dos sintomas e se teve gripe comum aguardar 14 dias após o desaparecimento dos sintomas”, explicou Clayanne.

Após a doação, são realizados exames laboratoriais para análise da amostra, além da identificação do fator RH, quando são feitas pesquisas de anticorpos irregulares.

Durante a coleta, cada voluntário doa cerca de 450 ml de sangue. Antes de ser transfundido, o material passa por testes e exames sorológicos.

A demanda de doações no Hemoap ainda é baixa, e quem tiver interesse pode procurar o Hemocentro localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a Rua Jovino Dinoá, no horário de 7h30 às 13h30.