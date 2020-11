Na Promed, exame de imagem é nova arma contra a endometriose; entenda a doença

Exame não invasivo detecta extensão da doença e ajuda a definir tratamento

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

A endometriose, uma doença ginecológica comum que afeta aproximadamente 5% das mulheres, agora pode ser identificada com precisão na clínica Promed por meio de um novo exame: a Ultrassonografia Transvaginal com Doppler e Preparo intestinal. Os exames são realizados aos domingos.

De acordo com pesquisas, 60% das mulheres desconhecem os sintomas. A doença é caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero, podendo estar localizado em diversos locais da pelve. Destaque especial para: ovários (endometriomas), peritônio pélvico, fundo de saco de Douglas, reto, retossigmóide, septo retovaginal, ligamentos útero-sacrais, vagina e bexiga.

Seus principais sintomas são: dor durante a relação sexual, dor pélvica crônica (não cíclicas), aumento do sangramento menstrual, fortes cólicas menstruais, infertilidade, dor ao urinar (durante o período menstrual).

O Mapeamento Pélvico Transvaginal Com Doppler e Preparo Intestinal e Ressonância Magnética da Pelve são métodos de imagem não invasivos que permitem saber a localização e extensão precisa da lesão, assim como a compreensão da sua gravidade.

O diagnóstico correto e específico do local é fundamental para definir a estratégia terapêutica, podendo esta ser medicamentosa ou cirúrgica.

A clínica Promed realiza o exame de Ultrassonografia Transvaginal com Doppler e Preparo intestinal, além dispor do aparelho ultrassonográfico Voluson S8, que possui a mais moderna tecnologia para investigação de doenças do aparelho reprodutor feminino.

A Promed também conta com um corpo clínico de excelentes profissionais como a Dra. Kely Amaral que é médica Radiologista e retornou de uma atualização em pesquisa de endometriose profunda na renomada Escola Médica Paulista Cetrus.

“Aqui na Clínica Promed estamos preparadas para realizamos a investigação completa da endometriose, oferecendo aos nossos clientes todo cuidado, carinho e acolhimento que merecem, porque não saber dói mais”, garante a Dra. Kely.

Os exames são realizados aos domingos pela manhã, a partir do próximo dia 29. O agendamento pode ser feito pelo 3223-1477/99186-4319.