“Não é luxo”, diz deputado sobre climatizar 100% das escolas municipais do Amapá

Primeiro município contemplado foi Macapá, e os próximos serão Cutias e Porto Grande

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá recebeu esta semana 751 centrais de ar condicionado, mais do que o suficiente para climatizar 100% das escolas municipais. A iniciativa foi do deputado federal Acácio Favacho (Pros), que decidiu fazer o mesmo com todas as escolas municipais do Amapá.

Em Macapá, as centrais serão instaladas em 657 salas de aulas. O restante, de acordo com o prefeito Clécio Luís (sem partido), irá compor uma reserva técnica à espera das escolas que estão sendo construídas.

Os equipamentos foram comprados com duas emendas indicadas por Acácio que totalizaram R$ 3 milhões.

As centrais foram apresentadas pelo prefeito à gestão da Secretaria de Educação numa espécie de prestação de contas pela internet, com a presença do deputado.

Acácio adiantou que o objetivo agora é alcançar 100% das salas de aula da rede municipal em todo o Estado do Amapá. Os próximos municípios contemplados serão Cutias e Porto Grande, que já estão com emendas garantidas.

“Não é um luxo, mas sim, uma necessidade. Afinal, o clima que temos em nossa região, torna necessária essa ação. A educação é a mais importante ferramenta de desenvolvimento de um país, por isso concentro todos os esforços para que cheguem cada vez mais recursos”, afirmou o deputado.

Além da climatização, as emendas também destinaram recursos para a compra de móveis modernos para escolas do ensino fundamental, começando pelo município de Laranjal do Jari.