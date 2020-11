“Não estamos aqui pra ver quem está na frente ou atrás nas pesquisas”, afirma presidente do TRE

Rommel Araújo, informou que ainda não há uma proposta de data para a realização da eleição em Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Rommel Araújo, informou que ainda não há uma proposta de data para a realização da eleição.

Em coletiva à imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (12), sem apresentar novidades, ele fez uma retrospectiva dos fatos que levaram ao cancelamento e aproveitou para afastar ilações de atuação política do tribunal em relação à realização do pleito.

Rommel afirmou que o tribunal não agiu de forma política em defesa de nenhuma conjuntura eleitoral, mas sim em defesa da integridade física dos eleitores macapaenses. Macapá teve a eleição adiada nesta quinta-feira (12) por decisão unânime do pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu falo isso tudo para espantar e tornar distante de uma vez por todas a possibilidade de imaginar que o TRE agiu por vontade política. Não. Nós não estamos aqui pra ver quem está na frente das pesquisas, quem está atrás, quem eu gosto, quem o tribunal prefere, quem que o tribunal não gosta, não é isso, nós não trabalhamos assim”, asseverou o desembargador.

Segundo Rommel, o tribunal tinha informações sanitárias e das autoridades do setor elétrico, que garantiam a realização da eleição em todo o Estado, para o qual, garante, o TRE está preparado.

Entretanto, ao receber um ofício do coronel Paulo Matias, comandante da Polícia Militar, informando que a tropa está reduzida devido ao grande número de policiais com licença médica por causa da covid-19 e, também, ao ser comunicado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e os setores de inteligência do Exército Brasileiro (EB), e das Polícias Federal e Rodoviária Federal, dando conta do envolvimento de facções criminosas infiltradas em manifestações populares, o tribunal reviu sua posição.

A integridade física de eleitores estaria ameaçada, segundo as informações recebidas.

“Quando eu falo em integridade física do eleitor, pode ser a minha integridade, de qualquer um dos senhores, de qualquer eleitor do município de Macapá. E a nossa preocupação, volto a repetir, é garantir a segurança de todos os eleitores de Macapá: 292.718 eleitores”, declarou Rommel.

Informações sigilosas

Ao ser perguntado por nossa reportagem sobre elementos concretos, se estariam sendo programados ataques às seções eleitorais ou se era possível a exposição de elementos coletados pelos setores de inteligência, Rommel respondeu:

“Eu não vejo como uma facção pode comprometer um pleito eleitoral, mas qualquer ação de facção criminosa que viesse a colocar em risco os eleitores no dia da votação, este problema passa a ser da Justiça Eleitoral. O setor de inteligência nos mostrou elementos suficientes para comprovar que aquilo ali não se tratava de uma expectativa ou de pode ser, existem algumas situações concretas, que por se tratar de matéria relacionada à inteligência, merece uma reserva, mas de sorte que isso foi e está sendo, pelas autoridades policiais, estancado”, explicou o presidente do TRE.

Ele não quis fazer projeções sobre a data em que a eleição irá ocorrer, apenas disse que o prazo final é que 1º e 2º turnos têm que ser realizados até 27 de dezembro. Santana e os demais municípios irão poder contar com o destacamento de policiais que atuaria em Macapá para garantir a segurança na realização da votação destes lugares.