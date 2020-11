No 19º dia no escuro, apoiadores ovacionam Bolsonaro no Amapá

Presidente cumpriu curta agenda em Macapá e retribuiu manifestações de apoio, mesmo após 19 dias de blecautes, racionamento e rodízio de energia.

Por RODRIGO ÍNDIO

Apoiadores e populares foram as ruas do Amapá acompanhar a vinda do presidente da República Jair Bolsonaro ao estado. Segundo a população, eles veem na visita presidencial uma esperança da energia elétrica retornar à 100% de sua totalidade o quanto antes.

Na subestação de Santana, onde foi acionada a primeira usina termoelétrica, dezenas de pessoas ocuparam a rodovia Duca Serra, na região central de Macapá.

O presidente desceu do veículo para cumprimentar e abraçar as pessoas. Os apoiadores tinham grito de ordem que dizia: “Oh lê lê, oh lá lá, Bolsonaro vem aí, e a energia vai voltar”.

Já na subestação do bairro Santa Rita, em Macapá, outras pessoas acenavam para Bolsonaro que desfilou em um carro com teto solar.

Por fim, após atender a imprensa no saguão do aeroporto Internacional de Macapá, o presidente foi fazer selfies com a população que lhe recebeu com gritos de “mito”.

Muitas famílias estiveram presentes. Uma delas foi a do contador Sidney Vinícius da Silva, 34 anos, que levou os filhos Henrique e Nicolas para participarem ato e recepcionar o presidente.

“Ele fez essa revolução pelo Brasil que está desenvolvendo e indo para frente. A solução já veio junto com o ministro e agora se concretiza com a vinda dele. Infelizmente nossos governantes não fizeram nada. Então estamos agradecidos”, comentou o contador.

A Deusane Batista, de 43 anos, estava bastante feliz com os filhos e o marido. Ela disse que a vinda dele representa uma solução para o apagão.

“É um alívio para a população amapaense, agora temos a certeza de que tudo será resolvido. Ele está resolvendo a situação do Brasil, vai resolver a do Amapá”, disse, esperançosa.