No Amapá, caminhões com minério de ferro esperam dias para embarcar

Filas marcam fim de um período sem atividades na mineração

Por SELES NAFES

Caminhões de grande porte estão esperando até dois dias na Rodovia Duca Serra, próximo do Distrito Industrial de Santana, no Amapá, para passar por uma balança e depois levar minério de ferro para ser embarcado. O cenário de filas, apesar de aparentemente negativo, na verdade pode ser o final de um longo período sem atividades numa das principais vocações do Amapá: a mineração. Veja o tamanho da fila.

O Portal SelesNafes.Com apurou que o minério já estava acumulado em Mazagão há alguns anos, mas só agora está sendo retirado pela Unagem.

A empresa era de capital canadense, mas recentemente passou para o controle acionário de uma holding brasileira/americana, com participação de um grupo empresarial do Ceará.

Ao todo, na primeira fase, oito navios levarão mais de 400 mil toneladas para a China. A empresa também está reativando a planta no distrito do Cupixi, entre Porto Grande e Mazagão, para reiniciar a extração.

Após o desabamento do porto da Anglo/Zamin, em 2013, o escoamento pela estrada de ferro ficou inviável. Por isso, o minério está sendo retirado com caminhões que levam tudo para o porto da Companhia Docas de Santana (CDSA), onde é feita uma adaptação que permite o embarque nos navios.

O presidente da CDSA, Glauco Cei, chama a atenção para a quantidade de empregos e renda que é gerada a partir do embarque de minério.

“Um navio gera 350 empregos diretos, fora os indiretos. São mais de 100 caminhoneiros, e pedimos à empresa que priorizasse a contratação de caminhões aqui do Amapá”, comentou.

“Para você ter uma ideia: logo que a operação de embarque começou, as lojas de pneus de caminhões venderam todo o estoque”, acrescentou, referindo-se ao movimento que a atividade faz em vários segmentos.