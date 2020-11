No MPF, Randolfe protocola 628 denúncias de amapaenses afetados pelo apagão

Denúncias foram coletadas numa central criada pelo senador, e que ainda está recebendo relatos

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entregou no Ministério Público Federal o primeiro lote de denúncias de amapaenses que tiveram prejuízos durante o apagão no Amapá. Os 628 casos foram relatados numa central criada pelo parlamentar no WhatsApp.

A ideia é que uma ação civil pública peça o bloqueio de bens das empresas envolvidas e a reparação dos danos.

“Reunimos nesse primeiro lote relatos de pessoas que perderam eletrodomésticos, que tiveram prejuízos em seus pequenos negócios, entre outras situações. Cada caso desse é fundamental para demonstrar na justiça que os danos sofridos foram enormes e que a sociedade espera uma resposta rápida das autoridades”, destacou o senador.

A crise energética que atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá começou com um apagão no dia 3 de novembro e prosseguiu por 22 dias num racionamento que só terminou no início desta semana. O problema foi causado por um incêndio que atingiu dois transformadores da subestação da Isolux/LMTE, o que gerou um blecaute de 4 dias. Inquéritos investigam negligência na manutenção dos equipamentos e omissão de órgãos fiscalizadores.

A Central de Denúncias continuará recebendo depoimentos pelo 96 99190-0018. É preciso informar o nome completo, CPF e fazer o relato com fotos, vídeos e áudios.