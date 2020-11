No Suriname, marido é preso pelo assassinato da esposa

Acusado foi preso. Muitos amapaenses vivem em Suriname, por isto, a notícia da morte de Romênia Brito chegou rapidamente ao município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma brasileira identificada como Romênia Brito, de 28 anos, foi assassinada a facadas na última segunda-feira (23), em um pequeno vilarejo situado na região rural de Paramaribo, capital do Suriname.

O homem apontado como autor do crime, Aimar Lopes, o Thuca, de aproximadamente 60 anos, era companheiro da vítima. Ele foi preso em flagrante e escoltado pela polícia local numa embarcação até a sede da capital surinamês. A prisão foi filmada por moradores da Vila.

A jovem, que era do Estado do Tocantins, foi encontrada morta dentro da casa onde morava com o suspeito e seus filhos, um de 5 e outro de 10 anos de idade.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Romênia teria sido morta na frente de um dos filho. Sem parentes na região, os dois irmãos ficaram na vila, sob a responsabilidade de amigos do casal.

O Suriname abriga milhares de brasileiros e brasileiras que tentam a sorte no pequeno país sul-americano atraídos pela forte movimentação financeira do comércio local e pela garimpagem ilegal.

Muitos amapaenses vivem em Suriname, por isto, a notícia da morte de Romênia chegou rapidamente ao município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. O município é banhado pelo Rio Oiapoque que dá acesso a fronteira surinamês.

Esta reportagem teve a colaboração da jornalista Girlane Duarte, de Oiapoque. Ela apurou que a família da vítima busca ajuda do Itamaraty, em Brasília (DF), para fazer o translado do corpo ao Brasil.