Novo blecaute atinge o Amapá

Apagão total começou por volta das 19h e atingiu 13 cidades. Foto: SELES NAFES

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um novo apagão total atingiu o Amapá na noite de terça-feira (17) e madrugada desta quarta (18). Segundo informações da CEA, a Eletronorte relatou uma pane na hidrelétrica Coaracy Nunes, no município de Ferreira Gomes, a 135 km de Macapá.

Como apenas parte da energia do Linhão de Tucuruí estava sendo liberada pela subestação da Isolux, desde o apagão do dia 3, a hidrelétrica Coaracy Nunes passou por uma manobra, o que proporcionou o restabelecimento parcialmente e o racionamento no último dia 7.

No entanto, ontem, por volta das 19h, um novo apagão total atingiu 13 municípios, entre eles Macapá, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Santana, Pracuúba, Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho.

O fornecimento chegou a ser restabelecido em alguns bairros da capital no início da madrugada, mas o sistema ficou instável com várias interrupções ao longo da madrugada. Os hotéis de Macapá ficaram todos lotados em poucas horas.

A Eletronorte ainda não se posicionou publicamente sobre o novo problema.

Desde a madrugada de terça, equipes da CEA e da Eletronorte se revezam na tarefa de instalar as usinas térmicas que chegaram de Manaus após três dias de viagem.

A promessa é que a usinas devem restabelecer o fornecimento em 100%, até que o transformador de Laranjal do Jari seja instalado em definitivo, o que só deve ocorrer ao longo da semana.

A Eletronorte também não informou quando as usinas térmicas entram em operação.