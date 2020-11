Novo rodízio de energia obedece dias pares e ímpares

Horários mudam em Macapá e outros municípios do interior.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A partir das 15 horas desta quinta-feira (12) o rodízio de energia elétrica no Amapá sofrerá alterações, será fracionado – com intervalos de três horas durante as noites e de quatros horas durante os dias – além de móvel, mudando todos os dias o horário que cada local terá energia.

Além disso, o rodízio irá funcionar com a divisão entre datas pares e ímpares, o que vai garantir com que algumas regiões do Estado fiquem com 13 horas de energia, enquanto outras fiquem com 11 horas diárias, ocorrendo a alternância entre as regiões diariamente.

As informações foram repassadas pelo presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), Marcos Pereira, em entrevista coletiva concedida junto com Marcos Nascimento Branche, gerente regional da Eletronorte no Amapá, no início da noite desta quarta-feira (11).

“A gente teve, na verdade, muitos questionamentos em relação ao rodízio, principalmente no período da noite, já que o Estado tem uma temperatura elevada e as pessoas tem uma reclamação que não conseguiam dormir”, declarou Marcos Pereira.

A CEA ficou de divulgar em tabelas o novo cronograma antes do horário previsto para iniciar o novo rodízio.

O primeiro intervalo começará às 15 horas e irá até às 19 horas, portanto, com quatro horas de duração. A partir daí, começam os intervalos de três em três horas. De 19h às 22h, depois 1h à 4h manhã e, finalmente, 7h da manhã, quando recomeçam os intervalos de quatro horas.

Comportamento do consumidor

Outro elemento que contribuiu para a adoção do novo método de rodízio foi o comportamento do consumidor ao voltar receber energia elétrica após dias de apagão.

“Outra questão, que é o comportamento do consumidor, que quando ele teve acesso à energia, utilizou isso de forma demasiada, ou seja, utilizando todos os seus equipamentos nesse intervalo de tempo, ligando seu ar condicionado, máquina de lavar, ferro, e aquela carga que estava disponível se demonstrou insuficiente, porque o comportamento de carga foi além daquele que normalmente o consumidor estava acostumado a utilizar”, contou o presidente.

No entanto, Marcos disse compreender o processo, mas mesmo assim revelou ser importante uma relação consciente do consumidor nesse processo de retorno da energia.

A CEA irá divulgar, nas próximas horas, as tabelas completas com os novos cronogramas.