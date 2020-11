“O povo é sábio e vai fazer a melhor escolha pra Santana”, diz Marcivânia ao votar

Candidata votou por volta de 12h20 deste domingo (15) na Escola de Ensino Militar Afonso Arinos, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Única mulher concorrendo à prefeitura de Santana, a candidata do PCdoB, professora Marcivânia Flexa, votou por volta de 12h20 deste domingo (15) na seção 58 da Escola de Ensino Militar Afonso Arinos, na Área Portuária do município.

Ela chegou acompanhada da família, militantes, assessores e do vice na chapa, Patric Uandrel (PDT). Conversou com jornalistas, cumprimentou eleitores, mesários e posou para fotos antes e após usar a cabine de votação.

Marcivânia disse estar confiante no resultado das urnas e espera um processo eleitoral transparente, com a soberania absoluta do voto popular. A candidata destacou que, em caso de vitória, a prioridade é cuidar da cidade e das pessoas.

“Na verdade, não tem como ter uma única prioridade em Santana, porque a cidade está toda ruim. Então, a gente tem que ter algumas prioridades como saúde, educação e infraestrutura do município. Temos um plano emergencial para isso e vamos melhorar Santana para todos os santanenses. Fizemos uma campanha limpa, com base na verdade. Estou confiante no resultado, o povo é sábio e vai saber fazer a melhor escolha pra Santana, que é professora Marcivânia e o Patric”, finalizou.

A candidata acompanhará a apuração em seu comitê Central.